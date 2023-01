Reünie legt Reinders vast, WVV’34 door met Leferink, Botterblom stopt bij Meddo

Reünie heeft Mark Reinders vastgelegd als nieuwe hoofdtrainer voor het seizoen 2023-2024. Reinders is geen onbekende voor de zondagvierdeklasser. Negen jaar geleden was hij al trainer van het tweede team van de Borculose club. Reinders is nu nog coach van vijfdeklasser GSV’63. „Na drie jaar GSV wilde ik graag een nieuwe uitdaging maken en die denk ik bij Reünie te vinden”, aldus Reinders. Hij volgt bij Reünie Bert van Losser op, die naar Rietmolen gaat.