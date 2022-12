SV Enter trekt Jalving aan, Hermsen vertrekt na dit seizoen bij Erix

In de zoektocht naar een nieuwe trainer voor de eerste selectie is sv Enter uitgekomen bij Daan Jalving (26) uit Holten. Het wordt voor Jalving zijn eerste klus als hoofdcoach van een eerste elftal, maar hij loopt al geruime tijd mee in het trainersvak. De Holtenaar begon op 15-jarige leeftijd als jeugdtrainer bij vv Holten en daarna bij Blauw Wit’66. Inmiddels heeft ervaring opgedaan bij verschillende betaaldvoetbalclubs en amateurclubs. Zo was de Holtenaar onder meer assistent-trainer bij FC Utrecht Onder 13. Daarna had bij bij SV Schalkhaar de O13, O17 en O19 onder zijn hoede. Tevens deed hij de wedstrijdanalyses voor het eerste elftal.

Momenteel volgt hij de opleiding UEFA A (TC 1) en hij is al vijf jaar werkzaam bij de FC Twente Heracles Academie. Daar is hij trainer/coach van de O14 en assistent bij O16 en O18. Het bestuur is er trots op dat Jalving voor SV Enter heeft gekozen, want ‘met zijn papieren had hij komend seizoen ook aan het werk gekund in de top van het Nederlandse amateurvoetbal’.

Erix

Na vier seizoenen komt er een eind aan de samenwerking tussen v.v. Erix en hoofdtrainer Mick Hermsen uit Breedenbroek. Hermsen heeft aangegeven dat hij na dit seizoen elders een nieuwe uitdaging wil aangaan.

Toen Hermsen bij Erix begon, was hij 25. Hij ging aan de slag met een vrij nieuw team: verschillende spelers stroomden vanuit de jeugd door naar het eerste. Volgens het bestuur heeft de ploeg de afgelopen jaren ‘een mooie ontwikkeling’ doorgemaakt. „Met als beloning het kampioenschap in de vijfde klasse in het seizoen 2021-2022.” Erix staat momenteel op de zevende plek in de vierde klasse C, met 10 punten uit negen wedstrijden.