Trainer Bouck wil terug naar de zondag en stopt daarom na dit seizoen bij vv Daarlerveen

Gielink trainer Losserse fusieclub

LOSSER - John Gielink is de beoogde trainer van de nieuwe voetbalvereniging in Losser. KVV Losser en AJC’96 onderzoeken momenteel of een fusie haalbaar is. De besturen hebben de intentie uitgesproken om dit bij aanvang van het volgende seizoen gerealiseerd te hebben. Als dat lukt, staat John Gielink, na twee jaar afwezigheid, weer op het veld als hoofdtrainer.

11 februari