Van Eerten en Sportclub Rekken per direct uit elkaar

Van Eerten was bezig aan zijn eerste seizoen in Rekken. Onder leiding van de Enschedeër pakte de Achterhoekse club slechts vier punten, waarmee het nog altijd hekkensluiter is in de vierde klasse B.

‘‘Gezien de geschiedenis van de club past dit eigenlijk niet bij Rekken’’, zegt Mark Roossink van de technische commissie, doelend op het vroegtijdig afscheid nemen van een trainer. ‘‘Maar we hebben echt van alles geprobeerd om het te voorkomen, dat is niet gelukt. We hadden er te weinig vertrouwen in dat er in korte tijd nog een kentering zou plaatsvinden.’’

Interim-trainer

Roossink, tevens trainer van het tweede elftal, maakt het seizoen af als interim-trainer. ‘‘Dat leek ons de beste oplossing. Een andere trainer zoeken kost tijd en dat hebben we niet. We hebben er vertrouwen in dat we met dit besluit, hoe vervelend het ook is, ons alsnog gaan handhaven.’’

Verrast