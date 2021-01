Vogido geeft Marcel Degenaar contract voor onbepaalde tijd

„Vogido is een toonaangevende, gastvrije en sociaal-maatschappelijke club waar ik me goed bij thuis voel. Op vele terreinen wordt er geleidelijk gebouwd aan een goed sportklimaat. Ik krijg hierin de ruimte en voel het vertrouwen van de club en de selectie”, aldus Marcel Degenaar.

Toekomst

Vogido wil met Degenaar doorbouwen aan de toekomst. Voorzitter Theo Busch: „Marcel Degenaar is een trainer die verder kijkt dan alleen de selectie. We bouwen aan de verdere ontwikkeling van de jeugd en dit gaat vroeg of laat zijn vruchten afwerpen.”

Stappen zetten

„Met het voetbalhart en de volledige begeleiding van de selectie zijn we al bezig met de focus en de invulling van het volgende seizoen, terwijl we het lopende seizoen uiteraard niet uit het oog verliezen. Sportief gezien willen we graag stappen zetten. Wat ons betreft ziet de toekomst er rooskleurig uit. Er is een goede jonge kern van eigen jongens. We kijken hoe we dit verder kunnen uitbouwen”, aldus Degenaar.