Wegen Vogido en trainer Degenaar scheiden na dit seizoen

Vogido en Marcel Degenaar nemen na dit seizoen afscheid van elkaar. Degenaar is dan vier seizoenen hoofdtrainer van de Enschedese zondag tweedeklasser geweest. De afgelopen seizoenen is er volgens het bestuur door onder meer Degenaar en de selectie hard gewerkt om klassenbehoud te bewerkstelligen. „Dat is gelukt”, aldus het bestuur. „Dat is enerzijds op sportief vlak en anderzijds dankzij corona gerealiseerd. Het lopende seizoen is moeilijk begonnen, echter er is vlak voor de winterstop een weg gevonden om ook dit seizoen samen te strijden voor het algemene doel.”