Wichers Schreur nieuwe trainer Hoeve Vooruit

Roy Bouck langer bij PH Almelo

12:58 ALMELO - Roy Bouck is ook volgend seizoen hoofdtrainer bij vierdeklasser PH in Almelo. De coach maakte afgelopen zomer, net als de club, de overstap van zondag naar zaterdag. Met PH staat hij in zijn eerste seizoen halverwege strak bovenaan in de vierde klasse D.