Wie traint waar in het amateurvoetbal? De nieuwe carrousel staat online en is klaar om de draaien!

In totaal telt het verspreidingsgebied van De Twentsche Courant Tubantia 125 voetbalclubs. Van die 125 komen er 59 uit in het zaterdagvoetbal en 66 op zondag. In vergelijking met het begin van vorig seizoen hebben 53 ploegen een nieuwe trainer. Wie waar voor de groep staat is allemaal te vinden in de trainerscarrousel. Dat niet alleen, gedurende het seizoen worden er ook updates geplaatst. Mocht een trainer het contract verlengen, dan zullen we dat aanvullen. Net zoals wanneer een club en coach na het seizoen uit elkaar gaan. En tja, soms eindigt een samenwerking al tijdens het seizoen. Ook daar zullen we melding van maken.