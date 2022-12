Actie om sluipverkeer in Albergen aan te pakken: Hobergenstraat wordt éénrichtingsweg

ALBERGEN - Om een einde te maken aan het sluipverkeer wordt de Hobergenstraat in Albergen een éénrichtingsweg. Wanneer dat precies gaat gebeuren is nog onduidelijk. Wethouder Martin Oude Avenhuis gaat daarover in week 50 gesprek met de Dorpsraad Albergen.

Die mededeling deed de wethouder dinsdagavond in de raadscommissie omgeving en economie. „Als de Dorpsraad instemt met het voorstel, ga ik vervolgens naar de bewoners van de straat”, aldus Oude Avenhuis. „Gaan de buren akkoord, dan komt het voorstel zes weken ter inzage te liggen en gaan we er een éénrichtingsweg van maken.”

Bewoners ongerust

De wethouder reageerde op de inbreng van de commissie én die van inspreker Mark Olink. Laatstgenoemde zei namens negen bewoners van de onder meer Hobergenstraat, Johannes van Lochemstraat en Schultenstraat te spreken. Olink schoof aan in de commissie bij het onderwerp over het instemmen met de bouw van een appartementencomplex aan de Hobergenstraat 11. In dat complex komen zes appartementen, plus negen parkeerplaatsen.

Chaos en blikschade

De bewoners van de Hobergenstraat en omliggende wegen zijn niet tegen de bouw van het nieuwe complex. Wel vrezen zij, aldus Olink, een toename van de verkeersdruk, met alle gevolgen van dien. „Het is nu al vaak een chaos vanwege het vele sluipverkeer vanuit de richting Zenderen door de smalle straten, waar de afgelopen 25 jaar bovendien amper onderhoud aan is gepleegd”, hield Olink de raadscommissie voor.

„Doordat mensen aan beide kanten van de straat parkeren, is er vaak onvoldoende ruimte voor twee voertuigen om elkaar te passeren. En wanneer de doorgaande Ootmarsumseweg is afgesloten vanwege een evenement, is het bij ons helemaal een chaos. De komst van bedrijven in de kerk Philippus Robbenstraat die nu wordt verbouwd, gaat ook tot meer verkeer leiden. Tot nog toe leidde dat gelukkig alleen nog tot blikschade...”

Oplossingen

Behalve wijzen op de gevaren van het sluipverkeer en het verwijt dat nooit wordt gehandhaafd op de snelheidslimiet in de kern van maximaal 30 kilometer per uur, kwam Olink ook met oplossingen: „Maak van genoemde straten éénrichtingsverkeer en zorg voor snelheidsremmende maatregelen zoals drempels. Of zoek uit of het trottoir aan die straten opgeofferd kan worden voor parkeerhavens.”

De komst van het appartementencomplex is voor geen enkele partij uit de gemeenteraad een probleem, maar wel hebben met name CDA, Gemeentebelangen/VVD en Lokaal Sterk zorg over de verkeersdruk in het dorpscentrum. Het is nu aan wethouder Oude Avenhuis om met Dorpsraad en bewoners aan een oplossing te werken.