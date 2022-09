Adje B. terug naar cel in strafzaak Tubbergse huisslaaf, gerechtshof laat Gretha K. vrij

TUBBERGEN/ARNHEM - Het stel uit Tubbergen hoorde met gemengde gevoelens de uitspraak van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden aan. Het is ook in hoger beroep veroordeeld voor het uitbuiten van hun ‘huisslaaf’. Maar waar Adje B. terug moet naar zijn cel, liet het hof Gretha K. vrij. „Hun huurwoning is gered”, vertelt haar advocaat Umut Ural.