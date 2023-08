Aircoaanbod op Marktplaats in Tubbergen neemt flink toe in juli

Twentse scout Dean (16) geëvacu­eerd nu orkaan terrein Wereldjam­bo­ree nadert: ‘Opgevangen in universi­teit’

Na de hittegolf, een door buien doornat kampeerterrein en een insectenplaag heeft zich nieuw leed aangediend voor de scouts van de Wereldjamboree in Zuid-Korea. Orkaan Khanun heeft zich gemeld. Dean Altena uit Rijssen, een van de 2000 deelnemende Nederlandse scouts, is inmiddels geëvacueerd. „Hij verblijft in een studentenkamer op een universiteit.”