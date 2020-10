‘Albergen, a very relaxed place’, zegt autocoureur Bent Viscaal tegen internationale autosportfederatie FIA

De F3 is in het verleden voor verschillende coureurs de opstap geweest naar de Formule I. Of het dat voor Bent Viscaal ook wordt moet nog blijken. De Albergenaar staat nu dertiende in de tussenstand.

In het interview op de website van de FIA vertelt Viscaal kort wat over zijn hometown Albergen. „It's a very relaxed place and not many people live there”, zegt Viscaal. Albergen is vooral bekend door de natuur en mensen fietsen er veel. Wat Viscaal het meest aanspreekt over zijn woonplaats is het feit dat iedereen elkaar kent, „because it's such a small town.”