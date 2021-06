Albergen heeft primeur met eerste tennistoernooi van dit jaar

Van zaterdag 26 juni tot en met zondag 11 juli komen een paar honderd fanatieke spelers naar de tennisbanen in Albergen om weer te genieten van de wedstrijdspanning en de daarbij behorende gezelligheid. Een maand geleden begon het bij de organisatie van het Albo Open al te kriebelen, maar de coronamaatregelen lieten het nog niet toe om voor 7 juli een wedstrijd te organiseren. „We hebben intensief overleg gevoerd met de KNLTB en samen met hen besloten dat we de inschrijving alvast konden openen, ook al was het nog niet zeker of we ons toernooi wel op de aangevraagde periode voort konden zetten”, zegt wedstrijdleider Koen Nijhuis. „Wij hebben als organisatie een gok gewaagd en gelukkig ook gewonnen.”

Tijdens het Albo Open wordt er gespeeld in het herendubbelspel, damesdubbelspel en gemengd dubbelspel. Binnen een week zaten alle categorieën van 5 t/m 9 al helemaal vol en heeft de wedstrijdleiding zelfs koppels op de wachtlijst moeten zetten. „Wij zitten in een unieke positie dat we van drie weekenden gebruik kunnen maken, hierdoor hebben we alsnog iedereen kunnen indelen”, aldus Nijhuis.

De inschrijving voor de hogere categorieën (2 t/m 4) heeft nog wat langer opengestaan waardoor hier een aantal hele mooie en sterke poules zijn ontstaan. „Het is prachtig dat we enkele regionale topspelers mogen ontvangen in de laatste week van ons toernooi. Ik verwacht dan ook vuurwerk tijdens deze wedstrijden.”

Vanaf zaterdag 26 juni is het ook weer toegestaan dat publiek sportwedstrijden mag bijwonen. De organisatie probeert ondanks de versoepelingen toch rekening te houden met het nog ronddwalende virus en creëert daarom extra zitplaatsen op het terrein zodat iedereen op verantwoorde wijze kan genieten van de wedstrijden.

Het Albo Open 2021 is op tennispark ‘t Hinvert in Albergen. Alle finales worden gespeeld op zondag 11 juli.