Albergen is klaar voor jubileumeditie: de vijftigste keer de Eerste Grote Twentse Carnavalsoptocht

Oldenzaal wordt halte bij carnavals­boe­mel­tocht op dinsdag

OLDENZAAL - Na de Dree Dolle Daag’n is de carnavalspret voor velen nog niet voorbij. Al jarenlang verzamelen fanatieke carnavalsvierders zich op dinsdag voor een boemeltocht door de regio. Terwijl er eerder volop werd gehost en geproost in omliggende dorpen bleef het in de straten van de Boeskoolstad stil. Daar komt verandering in.

15:46