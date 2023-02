Drie jaar lang was het in carnavalstijd angstvallig stil in Albergen. Maar de 50e editie van de 1e grote Twentse carnavalsoptocht was het wachten meer dan waard. Evenals daags ervoor tijdens de stoet in Langeveen, posteerden duizenden bezoekers zich langs de route voor ruim twee en een half uur amusement.

Met een roze pruik en glitterhoedje op haar hoofd slaat Riet van Bakel (77) de parade dansend gade. „Wat een mooie optocht”‚ zegt ze opgewekt. „Vroeger was ik al dol op carnavalsoptochten. We woonden in Amsterdam en keken naar de carnavalsoptocht voor het Krasnapolsky hotel. Maar in Albergen‚ waar ik sinds negen jaar woon‚ is het zo anders”‚ vertelt ze. „Het is hier veel vrolijker en uitbundiger. Wagens‚ schmink‚ alles klopt.”

31 praalwagens

Ook het overige publiek vergaapt zich deze zondagmiddag aan de 31 kunstige praalwagens‚ fraaie loopgroepen en ludieke eenlingen en paren. Het carnavalsgevoel viert weer hoogtij in Albergen.

Als de huizenhoge wagen van Altied Skik uit Harbrinkhoek voorbijtrekt‚ legt menig bezoeker de kolos vast op z’n smartphone. De jubilerende Venfluiters uit Manderveen trekt massaal als kikkerpopulatie door de straten. Haar act met de prinses en kikkerprins oogst eveneens veel bewondering. Tussen de giganten door trekken de eenlingen en paren de aandacht. Zoals de Mafklappers die met een mini-badcel onder de titel ‘korter douchen’ de hoge energieprijzen centraal stellen. Daarnaast zijn de stikstofcrisis en corona dankbare‚ actuele onderwerpen.

Niet over azc

Opvallend is dat geen van de 51 deelnemers rept over het beoogde azc in Albergen. Volgens woordvoerder Jan Harink heeft de organiserende Alberger Bökke hierin geen aandeel gehad. „De themakeuze is volledig vrij”‚ laat hij weten. „Het was me niet opgevallen maar inderdaad‚ het azc is niet genoemd.”

Prins voor ‘straf’ naast de wagen

Voor een deel van de ruim drieduizend deelnemers is de jubileumoptocht in Albergen de eerste dit zottenseizoen. De meeste verenigingen uit de gemeente Tubbergen maakten zaterdag al hun debuut op de carnavalscatwalk in Langeveen. Daar vertrokken zestien wagens en 2500 deelnemers. In plaats van op de prinsenwagen, zoals zondag in Albergen, liep sleutelprins Frans van de Dubbelkiekers uit Harbrinkhoek in Langeveen naast de wagen. De hoogheid ontving dit jaar de steek onder water vanwege zijn afwezigheid bij de Turvenloop waar collega-prinsen wel aan deelnamen. Als ‘straf’ werd hem opgedragen om de route alsnog te lopen. Maar dan naast de carnavalswagen tijdens de parade van de Turftrappers. De prins loste zaterdag zijn ‘schuld’ af.

Volledig scherm Prins Frans van de Dubbelkiekers moet met de benenwagen. © Bianca Lucas

Uitslagen

Winnaars Langeveen: de Kroegtijgers (grote wagens)‚ de Dwarskiekers (kleine wagens)‚ Kroeskontrol (grote loopgroepen)‚ Deug(t) niet (kleine loopgroepen)‚ Brother and Sister (eenlingen en tweelingen)‚ Renske en Marlou Weultjes (jeugd).

Winnaars Albergen: de Kroegtijgers (grote wagens), de Dwarskiekers (kleine wagens), Kroeskontrol (grote loopgroepen), de Wifi’s (kleine loopgroepen), Jan & Mirna Eerdman (eenlingen en paren), de Sjikke Bökke (Albergse wagens), de Veenpluis (straatprijs).

Volledig scherm Publiek staat rijen dik langs de route door Albergen © Robin Hilberink

Volledig scherm #NLBEELD# - TT20230210-20869 - ALBERGEN - Carnaval: Voor de 50e keer trekt de 1e grote Twentse Carnavalsoptocht door © Robin Hilberink

