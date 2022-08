Albergen voelt zich ‘belazerd’ door de overheid: ‘Driehonderd asielzoekers en red oe d’r met’

Met video | met poll COA verduide­lijkt: hotel ’t Elshuys in Albergen goed voor 200 plaatsen vanaf september

ALBERGEN - Het COA wil tweehonderd asielzoekers in hotel ’t Elshuys in Albergen onderbrengen. Dat laat een woordvoerder van het COA weten. Staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat er in potentie zelfs driehonderd onderdak kunnen vinden.

12:43