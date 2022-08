Albergen: wat overwint, de angst of de naoberschap?

LezersbrievenDe protesten tegen de komst van een azc in Albergen houden de gemoederen flink bezig. Waar de een heel goed begrijpt waar de onvrede van de dorpelingen vandaan komt, heerst bij de ander vooral onbegrip. Want waar is die geroemde noaberschap? De reikende hand waar bijvoorbeeld in de Tweede Wereldoorlog veelvuldig en dankbaar gebruik van is gemaakt? Lezers klommen in de pen.

Noaberschap staat met 1-0 achter Afgelopen dagen bepaalde de Gemeente Tubbergen het nieuws luid en duidelijk. Inwoners van het dorp Albergen maakten hun ongenoegen wereldkundig, grotendeels via een pr-mevrouw. Woensdag te gast bij Op 1, donderdag aan het woord via het Algemeen Dagblad. Donderdag spanden de inwoners zelfs kleuters voor het pr-karretje, tot verbazing van velen en verbijstering van nog veel meer mensen. De kleuters werden later opgevolgd door volwassenen, onder andere grootheden als Joost Eerdmans en Pieter Omtzigt, die in de ophef blijkbaar (verkiezings)brood zien. Wie staan er vandaag op het podium? Is de alomtegenwoordige Willem Engel al gesignaleerd? Begin augustus bleek uit een overzicht dat de regio Twente van alle Nederlandse regio’s bijna de geringste bijdrage levert aan de asielopvang. De top drie wordt aangevoerd door de drie noordelijke provincies. Tubbergen weigert tot nu toe, zoals twee derde van alle Nederlandse gemeenten weigert. Twee derde deel wacht blijkbaar liever een ministeriële aanwijzing af dan zelf naar voren te stappen. Nu onder meer Tubbergen dat zo ver heeft laten komen, is het ook weer niet goed en wordt de verbolgenheid mediabreed over het hele land uitgewalst. De pr-mevrouw haalt er onophoudelijk de noaberschap bij aan. De komst van asielzoekers zou de doodsteek betekenen voor de knusse noaberschap in Albergen en misschien ook wel voor de bedreigde kleuters, je weet het maar nooit met die vreemde lui (‘die vrömde luu’). Bij ons in noaberprovincie Drenthe is deze noaberschap ook bekend en geldt eveneens als een hoogstaand cultuurgoed. De noaberschapsfilosofie staat echter haaks op de eigen-volk-eerst-interpretatie, zoals die nu in Albergen omhoog walmt. Een voorbeeld. Midden in Drenthe ligt het dorp Aalden, een dorp van slechts 1906 inwoners. Sinds 1996 is hier een azc, met een capaciteit van 450 bewoners. Desondanks is in Aalden hoogst zelden een wanklank gehoord, de afgelopen 26 jaar. Zeker, er is wel eens iets voorgevallen en er was vast wel eens irritatie. Zoals in alle noabercontacten. Demonstraties zijn er nooit geweest, pleidooien voor sluiting evenmin. Geloof niet mij, geloof Google. Type “azc zweeloo overlast” en het aantal zoekresultaten blijft over een tijdvak van 26 jaar ver onder de 10. Voor Musselkanaal, een dorp met 7000 inwoners en 428 azc-bewoners, geldt exact hetzelfde. Net als voor Emmen. Assen idem dito. Het Twentse Albergen telt 3950 inwoners en vreest de komst van 150 a 300 asielzoekers als een voortijdige apocalyps. Is alle Tubbergse ophef over de ministeriële aanwijzing begrijpelijk? Ongetwijfeld. Maar is het ook terecht? Zeg het zelf maar. Waarom zouden wij in noaberprovincie Drenthe zoveel bijdragen aan de asielopvang en jullie in Twente zo weinig? Wij hangen beide de noaberschapsidee aan. We spreken bijna dezelfde Nedersaksische taal. Onze culturele tradities zijn vergaand identiek. We weten beide van knipmutsen, knieperties en klompendansen. De afstand tussen Aalden en Albergen bedraagt slechts 46 kilometer. Momenteel lijken het wel 46 lichtjaren. Beste noabers, kan dat ook anders? Wonen er in Drenthe dan betere mensen? Gelukkig niet. Of in Twente uitsluitend bekrompen geesten met angst voor de onbekende naaste en in Drenthe alleen ruimdenkende, gastvrije types? Gelukkig niet, uit veelvuldige (wandel)ervaring weet ik hoe gastvrij jullie mooie regio is. Maar wat bepaalt dan wel het grote verschil in bijdrage aan de asielopvang? Ook bij de vestiging van statushouders loopt Drenthe voorop en loopt geheel Overijssel achter. Sorry Twentse noabers, maar Enschede heeft enkele jaren geleden ook al een azc geweigerd. De toenmalige gewelddadige protesten staan nog op alle Nederlandse netvliezen. Hoe kan het dat de eeuwenoude noaberschap in twee identieke naoberprovincies zo verschillend uitpakt? Leefde jullie beroemde en geliefde Anne van der Meiden nog maar. Deze dominee en communicatiewetenschapper werd bijna lyrisch bij het begrip noaberschap. Geen van beide regio’s heeft deze zelf bedacht, die is al zo’n 2000 jaar oud en komt van een vreemde man in een vreemd land in het Midden-Oosten. Van een ‘vrömde’. Hoe vaak zou Van der Meiden over deze ‘vrömde’ hebben gepreekt en hoe vaak heeft hij het gehad over diens verhaal over het werpen van de eerste steen? Helaas zijn er afgelopen dagen via de media al heel veel stenen gegooid. Tot nu toe alleen verbale stenen, maar die komen net zo hard aan. Helaas heeft Albergen via de pr-mevrouw de eeuwenoude noaberschap bezoedeld. De vraag is nu, welke mentaliteit het zal winnen, de (vreemdelingen)angst of de (authentieke) noaberschap. Bij ons in Drenthe heeft de noaberschap het gewonnen, de pauzestand is één - nul. Zorgen jullie deze week voor de gelijkmaker? Henrie Ensink, Emmen

Volledig scherm Voor de poort van het asielzoekerscentrum in Zweeloo protesteren asielzoekers tegen de ongelijke behandeling van asielaanvragen. © ANP

Oorlog (?) in Albergen Wat gaat er in sommige hoofden van mensen in Albergen om? Weten zij al wat verjaagd worden en vluchten uit je geboorteland voor een mens werkelijk betekent? Hebben zij er wel ooit over nagedacht dat een mens voor zijn/haar leven moet rennen om in leven te kunnen blijven met achterlating van alles wat hen lief is? Weten zij wat ze een Syrisch, getraumatiseerd gezin aandoen dat alweer moet vluchten om veilig te kunnen zijn? Weten zij dat ze geweldig discrimeneren door, ongezien en zonder hen te kennen, mensen veroordelen als bedreigers van de veiligheid van hun kinderen? Beseffen deze mensen dat ze een heel slecht voorbeeld zijn voor de jonge mensen die rond hen opgroeien? Waar zijn de grote geesten als een dominee Leendert Overduin uit Enschede die, ondanks alles met gevaar voor eigen leven, opkwam voor de medemens in verdrukking tijdens de Tweede Wereldoorlog en vele, vele levens redde? Waarom horen we uitsluitend negatieve woorden van een kleine groep Albergenaren en zien we protesterende mensen die leven in een land van melk en honing en weigeren een medemens in nood de hand te reiken? Waar zijn de stemmen van hen die begrip hebben voor de vluchtende mens? Als 90-jarige overlevende van de Tweede Wereldoorlog, die als kind twee en een halfjaar ondergedoken heeft gezeten en aan moedige medemensen het leven heeft te danken, begrijp ik hier niets van en maakt me deze gebeurtenis verdrietig en somber over ons gedrag als medemens. Lieve mensen in Albergen, denkt alstublieft na, komt tot bezinning, reik de mens in nood, uw medemens, de hand. Leer van hun afschuwelijke levenservaringen en probeer u te verdiepen in de vluchtende medemens in grote nood! Het maakt u allen een ‘rijker’ medemens! Bert Woudstra, Enschede

Albergen voor altijd!

Ik woon in Twente en daarmee niet ver van Albergen. Ik ken het dorp niet goed, maar ik rij er wel eens door als ik aan de oostkant van Almelo moet zijn. Sinds vorige week kent echter iedereen Albergen. De Albergse bevolking werd opgeschrikt door een verrassingsaanval vanuit Den Haag en kwam massaal in opstand. Waartegen? De gemeente Tubbergen, waar Albergen deel van uitmaakt, werd knock-out geslagen door het kabinet in Den Haag. Het kabinet vindt namelijk dat Tubbergen al te lang te weinig doet aan de opvang van asielzoekers en daarom besloot het kabinet de gemeente buitenspel te zetten en opvang in een Albergs hotel af te dwingen.

Inderdaad, Tubbergen scoort op het onderdeel ‘opvang asielzoekers’ geen hoog cijfer. Integendeel, maar dat is op zich ook niet zo verrassend voor een behoudend bestuur in een dito en monoculturele plattelandsomgeving. Hun ratio’s op het vlak van veiligheid en gemiddeld jaarinkomen daarentegen, zijn vele malen beter en dat wil men blijkbaar zo houden. En ik snap dat ergens ook wel. Je wilt als Tubbergen toch ook geen Rotterdam worden? Stel je voor! Ik snap ook dat de Albergse bevolking in eerste instantie schrikt van de mogelijke komst van 300 ‘branchevreemde’ mensen. Rekenkundig wordt er dan gezegd dat het een explosieve groei is van 10 procent, maar je zou met dezelfde getallen ook anders kunnen rekenen: 10 autochtone Albergenaren zorgen samen voor 1 vluchteling. Dat moet toch te plooien zijn?

En reken maar: Albergen is slechts het begin. Er zullen weldra andere opvanglocaties worden aangewezen in gemeenten die, uit eigen beweging, te weinig voor vluchtelingen doen. En dan ingrijpen noem ik leiderschap, want we hebben de morele en ook juridische plicht om vluchtelingen op te vangen. In Rotterdam en in Albergen, in Ter Apel maar ook in Nederweert. Punt.

Maar waarom dan toch de titel “Albergen voor altijd!”? Dat zit zo. Albergen heeft al lang geleden mijn kleine jongenshart gestolen. Of moet ik zeggen de families Velthof en Maathuis, uit “het Geziet”? Deze families hadden namelijk de moed en kracht om mijn moeder en haar gezin een liefdevol onderduikadres te bieden tijdens de spoorwegstaking van 1944-1945, gedurende een half jaar. De ondergedoken mannen, waaronder mijn opa, sliepen ’s nachts letterlijk in een onder de grond gegraven hol. En er waren ongetwijfeld veel meer families in Albergen die hetzelfde deden. Immers, er werden in die oorlogsjaren meer dan duizend (!) hongerige kinderen uit het westen opgevangen bij gezinnen in de gemeente Tubbergen (lees ook uitgave 3 van Stichting Heemkunde Albergen en Harbrinkhoek, 1998-1999).

Als klein jongetje ben ik dan ook meerdere keren met mijn ouders op bezoek geweest in Albergen, bij de ‘Velthofs’ en de ‘Maathuizen’, zoals ze liefkozend werden genoemd. Zij voelden voor mijn moeder als familie en daarmee dus ook voor ons. Albergen staat voor mij sindsdien model voor moed en naastenliefde en dat zal altijd zo blijven! Ook nu, omdat ik weet dat de protesten in de kern niks zeggen over de volksaard; wel over de machtsstrijd tussen Den Haag en een passief gemeentebestuur.

Kom op Albergenaren! Laat je van jullie Albergse kant zien en verzet je niet tegen vluchtelingen. Maak Den Haag duidelijk wat jullie als gemeenschap wel aankunnen en zet dat op de agenda van de onderhandelingen met gemeente en kabinet. Verdeel vervolgens samen de overige vluchtelingen over Geesteren, Langeveen, Vasse en Fleringen, want daar wonen ook helden. Jullie kunnen dit, net als jullie voorouders. Albergen voor altijd!

Kees Barendsen, Oldenzaal

Azc nee, nee, nee Arjan te Bogt typeert het mild als hij het heeft over ‘hun ouders hebben hen niet tegengehouden’ in zijn treffende column over het beoogde asielzoekerscentrum in Albergen. Tien tegen een dat kinderen van de basisschoolleeftijd nooit en te nimmer uit zichzelf de straat op zullen gaan om te demonstreren tegen een azc. Tenzij er een flinke dosis indoctrinatie aan ten grondslag ligt. Of noemen sommige Albergenaren zoals John (‘papa was boos’) de Vries dit soms ‘uitleg’? Dochter van 10 zat na zijn uitleg over azc’s in ieder geval onmiddellijk met spanning. Waar zijn de bewoners bang voor aan de Gravendijk? Verkeersbelemmering? Aanranding? Kindermisbruik? Hoe zou boze papa John het overigens noemen als kinderen ‘azc, nee, nee, nee’ scanderend langs hotel ’t Elshuys’ gestuurd worden? Opvoeding? Henk Morsman, Almelo

Ons asielbeleid: Weergaloos Waardeloos!

In 1990/1991 had ik een half jaar lang, van december tot juni, in mijn toenmalige toeristische verblijfsaccommodatie ‘Erve Wesselman’ in Tubbergen ongeveer 30 asielzoekers in de noodopvang. Alle azc’s zaten vol evenals alle noodopvanglocaties. Ik ben dus ervaringsdeskundige en ik ben bereid om in Albergen een lezing te houden over mijn eigen ervaringen met asielzoekers.

Er waren nooit problemen en de gemeente Tubbergen was er blij mee, omdat ze de bij mij gehuisveste asielzoekers optelde bij de slechts enkele asielzoekers in een paar sociale huurwoningen in Tubbergen. Zodoende voldeed Tubbergen aan haar landelijke taakstelling van huisvesting voor ongeveer 30 asielzoekers.

Sinds 1990 is er helaas volstrekt niets verbeterd aan de opvang van asielzoekers in Nederland. In Ter Apel moeten asielzoekers momenteel zelfs buiten slapen, omdat er geen bed voor hun beschikbaar is. Het kabinetsbeleid van telkens weer afschalen en opschalen van locaties en personeel naargelang de instroom van asielzoekers weer daalde dan wel steeg is uitermate rommelig en inefficiënt. Dat kan beter! Mochten er bepaalde locaties tijdelijk niet nodig zijn voor de opvang van asielzoekers, dan kunnen daar bijvoorbeeld tijdelijk daklozen, studerende en werkende jongeren gehuisvest worden, zodat er geen leegstand en verloedering ontstaat.

Deels vergelijkbaar met mensen die antikraak wonen in een leegstaand pand. Uiteraard hebben zulke bewoners slechts beperkte huisvestingsrechten. Dit betekent dat ze een huurcontract afsluiten waarin vermeld staat dat er slechts een opzegtermijn van 1 of 2 maanden is, zodat het COA indien nodig weer snel de beschikking heeft over deze locaties. Zo ontstaat er een buffervoorraad aan locaties voor asielzoekers en kan het COA veel sneller reageren als de instroom van asielzoekers weer groter wordt.

Staatssecretaris Eric van der Burg kwam als een dief in de nacht en als pyromaan de boel in Albergen in brand steken. Hoe kunnen de inwoners van Albergen er dan nog in geloven en er op vertrouwen dat pyromaan Eric deze brand eigenhandig komt blussen? Om deze huisvestingsvergunning voor asielzoekers in Albergen zélf aan het COA te verlenen, maakt verantwoordelijk staatssecretaris Eric gebruik van het zogeheten ruimtelijk ordeninginstrumentarium.

Op die manier is het kabinet niet gebonden aan de bereidwilligheid van gemeenten om een COA-locatie te openen. Het Rijk heeft weliswaar zo’n bevoegdheid bij de verwezenlijking van een project van noodzakelijk nationaal ruimtelijk belang, maar het is nog maar de vraag of deze eigenhandige vergunningverlening van pyromaan Eric standhoudt bij de rechter als de gemeente Tubbergen deze bijvoorbeeld middels een kort geding gaat aanvechten. Is dit wel of niet volgens de rechter zo’n project?

Zo’n stiekeme overval als in Albergen is uiteraard funest voor de geloofwaardigheid van het kabinetsbeleid. Die geloofwaardigheid en de daadkracht van het kabinet is onder de bevolking van Nederland toch al dramatisch laag. De kabinetten van Mark Rutte ‘schaffen nichts!’ Voorbeelden hiervan zijn onder meer de afhandeling van de aardbevingsproblematiek in de provincie Groningen, de kinderopvangtoeslagenaffaire, de stikstofproblematiek, de woningnood en de torenhoge inflatie.

Graag wens ik alle inwoners van Albergen en het gemeentebestuur van Tubbergen alle Twentse nuchterheid en wijsheid toe met het mogelijke verblijf van asielzoekers in Albergen.

Harry Wesselink, Nijmegen/Tubbergen

Gesloten voor asielzoekers Onbegrijpelijk dat onze bewindslieden te bang zijn om, gezien de problemen die momenteel Nederland teisteren, de juiste maatregelen ten aanzien van de asielzoekers te nemen. Doe net als Denemarken en Hongarije en verklaar Nederland, afgezien van de echte schrijnende gevallen, gesloten voor asielzoekers. Want hoe is het in hemelsnaam mogelijk dat asielzoekers, als toeristen met het mobieltje in de hand, Nederland via andere landen kunnen bereiken? Dit is al een overtreding van de Europese Regel dat in het eerste land van aankomst een verzoek voor asiel moet worden ingediend. Begrijpelijk dat het volk, zoals nu in Albergen, in opstand komt. Kabinet, reageer, regeer en neem maatregelen. Als je dak lekt, ga je ook geen emmers bijschuiven om het lekwater op te vangen, maar ga je het dak repareren om het lek te stoppen. In de jaren 50 en 60 werden Nederlands-Indische jongens, die als verstekeling uit Indonesië in Nederland arriveerden, geïnterneerd en zonder pardon teruggestuurd. R. Rijnders, Almelo