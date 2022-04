Als Manderveen er werk van maakt, komt het wel goed: dat bewijst het fietspad naar Tubbergen

Waarom overstap­pen naar elektrisch rijden? Voor antwoord op die vraag moet je naar Dag in de Toekomst in Tubbergen

TUBBERGEN - Een werkplaats van het automerk Tesla is zondag - eerste paasdag - één van de meest aansprekende bezienswaardigheden tijdens de ‘Dag in de Toekomst’. Het evenement op het terrein van Schröder Carwash aan de Haarweg in Tubbergen staat volledig in het teken van elektrisch rijden.

15 april