Amper kandidaten uit Tubbergen op verkiesbare plaats bij verkiezingen provincie

Boerin Carla Evers uit Hezingen is de lijsttrekker voor de BoerBurgerBeweging (BBB) voor de komende verkiezingen voor de Provinciale Staten op woensdag 15 maart. De kans dat ze wordt benoemd tot statenlid is vrij groot, bij peilingen scoort BBB vrij hoog.

Evers heeft bestuurlijke ervaring opgedaan bij landbouworganisatie LTO Noord regio Oost. Ze stapte in 2021 echter uit het bestuur uit onvrede over de koers van LTO. Via BBB wil ze zich inzetten voor het behoud van de leefbaarheid op het platteland.

Conservatief

Stijn Hesselink uit Albergen staat eveneens op een verkiesbare plaats. Hij is de nummer 3 van het conservatieve JA21, terwijl hij in 2019 aanvankelijk voor Forum voor Democratie in de Provinciale Staten belandde. Hij kwam in de staten fractie op basis van voorkeurstemmen.

Bij Forum voelde hij zich al snel niet meer thuis, waarna hij verder ging in de fractie van Onafhankelijke Conservatieve Liberalen. In eigen gemeente is Hesselink ook politiek actief. Hij is één van de oprichters en de huidige fractievoorzitter van de lokale partij Keerpunt22.

Lijstduwers

Voor het CDA staat Leo Stamsnieder uit Geesteren op plek 16. Hij heeft jarenlang in de gemeenteraad van Tubbergen gezeten. Opvallend is verder dat wethouder Hilde Berning-Everlo uit Tubbergen ook een plek heeft gekregen op de kandidatenlijst. Ze fungeert op plek 30 als een lijstduwer. Een rol die ook is weggelegd voor de huidige gedeputeerde Roy de Witte uit Manderveen. De Witte is de nummer 48 op een lijst van liefst 52 christendemocraten, in gezelschap van CDA zwaargewichten onder wie oud-gedeputeerde Theo Rietkerk en voormalig minister Ank Bijleveld.

Twee keer op 11

Op plek 11 op de lijst van de VVD staat Yvonne Koolhaas uit Reutum. Karina Voets woont eveneens in Reutum en ze staat bovendien ook op de elfde plaats, maar dan voor de PvdA. Ze is eveneens politiek actief in de gemeente Tubbergen, als lid van een raadscommissie.

Kansloze missie

Het lijken allemaal bij voorbaat kansloze missies. En dat geldt ook voor kandidate Anne Bonvanie-Lenferink uit Fleringen, nummer 20 van D66. Alle genoemde kandidaten maken eigenlijk alleen kans op een plek in de Provinciale Staten wanneer zij voldoende voorkeurstemmen krijgen.

Forum voor Democratie, Groen Links, ChristenUnie, PVV, SP, 50Plus, Partij voor de Dieren, Samen Lokaal Twente, Belang van Nederland (BVNL), Volt, Alliantie, Jezus Leeft en de SGP doen ook mee aan de verkiezing in Overijssel. Zij hebben geen kandidaten die woonachtig zijn in de gemeente Tubbergen.