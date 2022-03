Annemijn (10) nieuwe kinderburgemeester in gemeente Tubbergen: ze kan goed luisteren en heeft goede ideeën

Het loopt storm bij stembureau Morshuis in Albergen, althans, vergeleken met vorig jaar

ALBERGEN – Maandag kon er al gestemd worden voor de gemeenteraadsverkiezingen, zo ook in stembureau 17 in de gemeente Tubbergen. Voor velen in Albergen en omstreken een bekende plek: partycentrum Morshuis. Maar het was nog niet echt druk. Al liep het er storm, vergeleken met een jaar geleden.

14 maart