Annie en Frans uit Geesteren doen al 60 jaar alles samen, maar één ding niet: ‘Ik ben een echte Heracles-fan, mijn man houdt niet van voetbal’

Het was niet in Geesteren‚ het geboortedorp van Annie Nijkamp (79) en Frans Busscher (80)‚ maar in Almelo waar de spreekwoordelijke vonk oversloeg. „Op de dansvloer van Dansschool Polman”‚ verduidelijkt Frans. „Daar danste ik met Annie en dacht: dat is iets voor mij. Gelukkig was het wederzijds en zo kregen we verkering. Vier jaar later trouwden we.”