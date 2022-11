GEESTEREN – Nadat de vonk was overgeslagen, stelde Jan Kuipers zijn verkering Ans Russchenkamp op de proef. Zag zij het zitten om samen met hem zijn winkel Kuipers Electronics in Almelo te runnen? Dat wilde Ans wel en een jaar later luidden de huwelijksklokken‚ nu 60 jaar geleden.

Voor Jan Kuipers (85) was het belangrijk om te weten of het winkelbestaan Ans (86) lag. „Je moet het als vrouw ook maar willen‚ een vent met een eigen zaak”‚ merkt de bruidegom op. „Om daarachter te komen vroeg ik haar om me een tijdje te helpen.”

Ans uit Hertme had al verkoopervaring opgedaan in verschillende winkels maar dit was heel wat anders. „Ik wist destijds niet eens dat er zoveel verschillende gloeilampen bestonden”‚ geeft ze aan en lacht. „Maar ik vond het leuk om Jan te helpen.”

Electrozaak

De klik bleek er al snel ook op zakelijk gebied te zijn. Ruim 40 jaar werkte het stel samen in hun elektronicazaak. Eerst aan de Ootmarsumsestraat‚ later aan de Oranjestraat in Almelo. Daar woonden ze boven de winkel. Uit het huwelijk werden twee dochters geboren. Inmiddels heeft het diamanten echtpaar ook vier kleinkinderen.

Quote Achter de geraniums zitten is niks voor ons. Die zijn ook veel te duur momenteel Jan Kuipers

Een van de dochters nam 25 jaar geleden samen met haar man het bedrijf van haar ouders over. Jan en Ans hielpen nog tien jaar mee. Jan: „Achter de geraniums zitten, is niks voor ons. Die zijn ook veel te duur momenteel”‚ grapt hij.

Samen vliegen, maar niet altijd

Zijn vrije tijd besteedt Jan het liefst aan zijn grote passies: zweef- en motorvliegtuigen. Ondanks zijn respectabele leeftijd is hij nog altijd in het bezit van een geldig vliegbrevet. „Bij mooi weer vlogen we bijna elke zondag”‚ blikt hij terug. „Ans ging vaak mee. Regelmatig zetten we ook koers naar het buitenland.”

Ans vult aan: „Als Jan alleen ging‚ ondernam ik iets leuks met de kinderen. We werkten samen‚ hadden ons gezin‚ dan is het ook belangrijk om iets voor jezelf te hebben. Anders hadden we het niet 60 jaar volgehouden. En door geven en nemen natuurlijk.” „Wij geven allebei meer dan dat we nemen”‚ zegt Jan. „Zo blijft ons huwelijk in balans. Al 60 jaren. Ik zou ze zo weer over doen.”