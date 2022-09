Arjan Kreuwel stopt met bakkerij De Bökke door personeelstekort en kwakkelende gezondheid

Geliefde visvijver in Geesteren heeft grote plannen en mag uitbreiden: ‘Binnen 5 jaar alles verwezen­lij­ken’

GEESTEREN - De visvijvers zijn geliefd. Het is er soms extreem druk. Wat dat betreft lijken de zaken bij De Broekbeke in Geesteren prima te lopen. Maar het weerhoudt eigenaren Martijn en Annemarie Oude Kotte er niet van verder uit te breiden. Het stel heeft prachtige plannen met het terrein. Zo kan er op termijn gekampeerd worden aan een visvijver. „Binnen een jaar of vijf willen we alles verwezenlijkt hebben.”

7 september