Armoede in Tubbergen loopt op: Voedselbank krijgt wekelijks meer aanvragen om hulp

Negatieve ontwikkeling

Over de aanvragen voor een energietoeslag - van 1300 euro - gaf de wethouder aan dat het aantal lijkt te stagneren. „De situatie is nog niet zorgelijk”, aldus Berning. „Toch is sprake van negatieve ontwikkelingen. Zo heeft de voedselbank in Almelo last van de stijgende energieprijzen. De voedselbank in Tubbergen is een dependance van die in Almelo.”