Azc-crisis bij Keerpunt22 in Tubbergen houdt aan, ook bestuurslid Beate Visser vertrekt: ‘Partij waait met alle winden mee’

met video Max Verstappen-ma­nia op Super Race Day in Tubbergen: ‘Racen is moeilijker dan ik dacht

TUBBERGEN - De snelste bandenwissel, de beste rondetijd of gewoon genieten van de Formule 1-sfeer. Jong en oud maakte er zondag graag een stop voor op de eerste Super Race Day in het centrum. „Racen is moeilijker dan ik dacht.” Over Max-mania in Tubbergen.

30 oktober