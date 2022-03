Basisschoolleerlingen uit Tubbergen en Langeveen halen ruim 4500 euro op voor Oekraïne

Nieuw: De Inloop van de Zorgcoöpe­ra­tie Geesteren: ‘Een dagvoorzie­ning voor jong en oud‚ van 0 tot 100 jaar’

GEESTEREN – Een praatje maken‚ spelletjes doen of koffiedrinken. Dat kan vanaf vrijdag 1 april bij De Inloop in Erve Kampboer. En nee, dat is geen 1 aprilgrap. De Inloop is een variant op de Dorpshuiskamer en de eerste activiteit van de Zorgcoöperatie Geesteren (ZoCo).

25 maart