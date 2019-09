Basketbalclub Jolly Jumpers uit Tubbergen viert 50-jarig bestaan

Provincie staat open voor windmolens in Noord­oost-Twen­te

3 september De provincie Overijssel is bereid met de gemeenten mee te denken over de plaatsing van windmolens in Noordoost-Twente. Dat bleek uit een verkennend gesprek tussen gedeputeerde Tijs de Bree (PvdA) en de wethouders duurzaamheid van de vier gemeenten in Noordoost-Twente.