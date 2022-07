Basketbalster Laura Steggink ruilt Jolly Jumpers in voor club in Italië

Laura Steggink is komend seizoen niet meer te bewonderen in de vaderlandse eredivisie. De Tubbergse verkast van Jolly Jumpers naar Thunder Basket Matelica-Fabriano uit Italië. „Daar kan ik leven van basketbal.”

De 24-jarige Steggink stond al heel lang open voor een buitenlands avontuur en zinspeelde aan het einde van de vorige competitie al op een vertrek uit Tubbergen. Toen haar werksituatie ook nog eens veranderde, was de keuze snel gemaakt. „Door een fusie moest ik voor mijn werk als planner in de kinderopvang van Hengelo naar Vianen. Daar was ik niet gelukkig mee. Dus het was nu of nooit”, zegt de oudste van de twee basketballende zusjes. „Een makelaar heeft me in contact gebracht met de Italiaanse club.”

Tweede niveau

Ze moet nog kennismaken met haar nieuwe ploeggenoten. „Op 30 augustus vlieg ik naar Italië en begint het avontuur.” Want zo kan het overstap best worden genoemd. „Ik ken daar niemand. Er spelen wel wat Nederlanders in de serie 2, het en na hoogste niveau, maar allemaal bij ploegen in het noorden. Met Matelica-Fabriano spelen we in Zuid.”

In Italië staat haar leven de eerste tijd volledig in het teken van basketbal. „We trainen zes keer per week, twee keer zo vaak als bij Jolly Jumpers, en daar komen de wedstrijden nog bij. Ik kan er van leven, maar ga wel kijken of ik er iets naast kan doen.” Daarvoor wil ze eerst de taal machtig zijn. „Ik ben al bezig met Italiaans, maar verwacht dat het stuk sneller gaat als ik daar ben.”

Serieuze kans

Hoewel ze toe was ‘aan iets nieuws’, neemt ze met ze pijn in het hart afscheid van haar Jolly Jumpers. „Ik heb het er altijd naar mijn zin gehad. Was ook meer dan alleen speelster, gaf training en zat in de sponsorcommissie.” Dat ze nog nooit in het buitenland had gespeeld bleef echter knagen. „Ik wil het een serieuze kans geven en dit is het moment om het te doen. Ik heb een contract getekend voor één seizoen. Dan kijk ik wel verder.”