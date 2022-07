Be Nice Lingerie for you van Janine Vissia begint in Tubbergen: ‘Maar binnen drie jaar vijf winkels in Oost- en Midden-Nederland’

Stapels zwarte beha’s komen tevoorschijn uit de dozen in de winkel aan de Grotestraat. Het team van Be Nice Lingerie for you hangt ze keurig op maat in de rekken. „Het is ongelooflijk, maar we moesten alles in zes weken regelen. En: gelukt”, zegt Janine Vissia. Ze kijkt dan ook reikhalzend uit naar morgenavond. Dan wordt de winkel eindelijk geopend. „De planning was om in de tweede week van juni open te gaan”‚ zegt ze. „Maar door vertraging van de vorige huurder werd het een maand later. Daarom beginnen we met een basisassortiment dat we de komende maanden uitbreiden met een modecollectie.”