Beginnend brandje in houtwal in Tubbergen snel geblust

Met video Nog één keer Vlieger­feest Twente, kleurrijke creaties in de lucht van verre te zien

GEESTEREN - Bij de opbouw van de tiende en allerlaatste editie van het Vliegerfeest Twente op het terrein bij Spalink in Geesteren was er even paniek. Door de storm donderdag dreigden twee grote tenten het te begeven. De malheur bleef uiteindelijk beperkt tot één tent die stuk ging. Het vliegerfestijn in het afgelopen weekeinde was weer bijzonder en gezellig, als vanouds.

5 juli