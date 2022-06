Ben Boerrigter neemt na 42 jaar afscheid van Fysio Langeveen-Manderveen: ‘Privacy? Vroeger hing er een gordijntje tussen twee patiënten’

Fysiotherapie was begin jaren 80 hot. Praktijken schoten als paddenstoelen uit de grond. Ben Boerrigter (62) werkte destijds in een praktijk in Ootmarsum. Al snel volgden dependances in Tilligte, Reutum en in 1980 ook in Langeveen, waar Ben praktijkhouder werd. „Toen ik begon als fysiotherapeut moest je alles kunnen”‚ blikt de Albergenaar terug. „Specialisaties waren er nog niet. Ik studeerde manuele therapie, maar die studie is niet te vergelijken met de masteropleiding van nu. Die gaan veel meer de diepte in qua kennis en wetenschappelijke onderbouwing.”