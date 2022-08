Bermbrand langs de N343 in Langeveen: één weghelft dicht

met video TERUGLEZEN | Omwonenden Albergen waarschu­wen staatsse­cre­ta­ris na bewogen debat: ‘Wees voorzich­tig, want dit gaat mis’

Staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel en Migratie) kwam dinsdag naar Tubbergen om te praten met de gemeenteraad over de aankoop van een hotel in Albergen door het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). Er is veel protest tegen deze aankoop, zowel bij omwonenden als bij het gemeentebestuur. In dit liveblog volg je de gemeenteraad en het bezoek van de staatssecretaris.

23 augustus