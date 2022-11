Bestuurder belandt met auto in de sloot in Reutum

Ergernis over stemgedrag Keerpunt22 rond azc in Albergen: ‘Dit voelt als messteek in de rug’

TUBBERGEN/ALBERGEN - Op de valreep van een lange avond vergaderen, kreeg Keerpunt22 dinsdagavond nog een veeg uit de pan. De lokale partij moest zich tegenover de voltallige gemeenteraad verdedigen voor uitspraken in de media. Daarbij was de indruk gewekt dat Keerpunt22 zich had willen onttrekken aan de eensgezindheid in de raad, in het gevoelige dossier asielzoekerscentrum in Albergen.

9 november