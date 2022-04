Bijzondere foto-expositie bij De Eeshof in Tubbergen: wat een variatie biedt het vrijwilligerswerk

TUBBERGEN - Yoga, glaskunst of een middagje karaoke. Het is een greep uit activiteiten van vrijwilligers voor de cliënten van de zorggroep Sint Maarten. Vrijwilligers die zijn geportretteerd door studenten van het ROC van Twente.

In de hal van het woon-zorgcentrum De Eeshof hangen foto’s van die vrijwilligers, onder wie Esther Ophof die in Tubbergen ‘vrolijke bloemschikworkshops’ geeft. Vrijwilligster Ophof is op de foto geconcentreerd bezig, ze lijkt de aanwezigheid van studente fotografie Nadia ter Braak niet op te merken.

‘Bijzonder Mens’

De reizende expositie met de titel ‘Bijzonder Mens’ is maandagmiddag 4 april geopend. De beelden van een klein aantal van de 1450 vrijwilligers van Sint Maarten laat twee dingen zien: het talent van jonge fotografen én de enorme variatie aan vrijwilligerswerk.

Iets leren

Mariël Lammertink, de projectleider vrijwilligersinzet, zegt wat over de achtergrond van de expositie. Het begint bij de constatering dat het vrijwilligerswerk en de vrijwilligers veranderen. En over hoe Sint Maarten daar op inspeelt. Lammertink: „Mensen willen wel meehelpen, maar ze willen er iets voor terug. Dan bedoel ik niet een financiële vergoeding, maar ze willen bijvoorbeeld iets leren.”

Opening reizende foto-expositie 'Bijzonder Mens' in De Eeshof in Tubbergen, rechts Mariël Lammertink, projectleider vrijwilligersinzet bij zorggroep Sint Maarten.

Geen verplichting

„En ze willen liever geen langdurige verplichtingen”, aldus Lammertink. „Het moet te overzien zijn en passen in hun eigen leven en leefstijl. Dan doen mensen mee met een project met een duidelijk eindpunt.” Bij Sint Maarten wordt vervolgens een visie op vrijwilligerswerk ontwikkeld, met een grote rol voor de vrijwilligerscoördinatoren op elke locatie. Daar kijken ze naar de talenten van de vrijwilligers en de behoeften van cliënten. „Zo heeft een vrijwilliger met kennis van ict een digitale bingo ontwikkeld”, aldus Lammertink.

Fotorolletje

2021 is het jaar van de vrijwilligersinzet. Daaruit ontstaat het idee voor de fotoserie. Voor de roc-studenten is het een zogeheten eindopdracht. Voor elke foto werd een dagdeel uitgetrokken. „Heel leerzaam voor de studenten”, aldus Lammertink. „Tijdens de uitvoering van de opdracht ontstonden leuke gesprekken. Over fototoestellen bijvoorbeeld. Dan vertelden cliënten over hoe dat vroeger ging, over filmrolletjes en mislukte afdrukken.”

De fotopanelen in de hal van De Eeshof in Tubbergen zijn tot en met 13 april dagelijks te zien van 09.00 tot 15.00 uur. Daarna zijn de foto’s te zien in locaties van Sint Maarten in Ootmarsum, Denekamp, Weerselo, Lochem, Zutphen, Heerenveen, Joure, Losser, Overdinkel en Oldenzaal.

Opening van de reizende fototentoonstelling Bijzonder Mens, met foto's van vrijwilligers van zorggroep Sint Maarten, gemaakt door leerlingen van de vakgroep fotografie van het ROC van Twente.