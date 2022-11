Outlet4Home in Albergen neemt vuurwerkverkoop van Dijkers Vuurwerk over

Gemeente met vet op de botten: Tubbergen schrijft komende drie jaar zwarte cijfers

TUBBERGEN - 739.000 euro houdt de Tubbergen in 2023 over. Dat geld wordt vooralsnog in de reserves gestopt. Ook in de jaren 2024 en 2025 verwacht de gemeente een positief saldo aan het einde van de rit. In 2024 ruim 1,3 miljoen euro en een jaar later zelfs dik 2,1 miljoen euro.

10 november