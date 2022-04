Slachtoffer (19) van aanranding in Tubbergen dacht dat ze doodging: ‘Ik heb gerend, zo hard als ik kon’

CDA-bol­werk Tubbergen stort in, partij halveert

TUBBERGEN - Het CDA-bolwerk in Tubbergen stort in. De partij blijft nipt de grootste, maar levert zes zetels in en halveert. De christendemocraten worden op de hielen gezeten door Gemeentebelangen/VVD. De partij sleept vijf zetels binnen. Nieuwkomer Keerpunt22 komt met vier zetels in de raad.

17 maart