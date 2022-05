Broers Qinn (20) en Chay (18) uit Wierden verlaten schoolbanken en beginnen meubelzaak in Tubbergen

Eigentijds‚ warm en hip met ruimte voor een vleugje chic. De stijl die Qinn en Chay Nijdam presenteren in hun nieuwe woonwinkel Nydamm Wonen is niet in één woord te vangen. En dat is volgens de broers ook precies de bedoeling. „We spelen in op actuele trends en willen toegankelijk zijn voor iedereen”‚ legt Qinn uit. „Ongeacht stijl of budget. We benaderen leveranciers met een assortiment dat ons aanspreekt. Of het nu gaat om banken‚ eethoeken en relaxfauteuils of om verlichting en vloerkleden.” „Daarbij kijken we uiteraard voornamelijk door de ogen van de klant”‚ valt Chay zijn broer bij.

Quote Ambities moet je houden. Misschien breiden we Nydamm Wonen in de toekomst uit met meerdere winkels zodat het een echt begrip wordt. Qinn Nijdam

Wie ze ongezien hoort praten‚ zou kunnen denken dat de twee doorgewinterde ondernemers zijn. De heren hebben oog voor detail‚ beschikken over productkennis en mogen verfijnde sociale vaardigheden worden toegedicht. Toch is Chay nog maar 18 jaar en zijn broer Qinn 20.

Paplepel

„Ondernemen is ons met de paplepel ingegoten”‚ verklaart de oudste van de twee. „Onze ouders ondernemen allebei in de woningbranche. Al op jonge leeftijd bezochten we met onze vader fabrieken in Indonesië en gingen we mee naar beurzen.”

Zelf begon Qinn een paar jaar geleden met een eigen bedrijf in sneakers. Succes bleef niet lang uit. Bekendheden zoals rapper 6ix9ine en voetballer Eljero Elia waren klant bij hem. Na een tijdje verkocht Qinn het bedrijf en al snel diende de volgende uitdaging zich aan. „Pa had een container met tuinmeubels die Chay en ik mochten verkopen”‚ vertelt Qinn. „We verkochten alles maar de vraag naar stoelen en loungesets bleef onverminderd doorgaan. Zo ontstond de wens om een eigen winkel te beginnen.”

Die wens ging in vervulling toen het pand waarin voorheen Schrameijer meubelen gevestigd was vrij kwam. De broers namen er begin dit jaar een kijkje en waren gelijk enthousiast. In een paar maanden tijd gaven ze de winkel een complete make–over.

Kunstgalerij

Een deel van de zaak‚ met een totaal winkeloppervlak van maar liefst 2400 vierkante meter‚ werd ingericht als kunstgalerij waarin werken van Nederlands fabricaat te koop zijn. De reuring in het bedrijf aan de Molenstraat trok al gauw bekijks. „Mensen die we spreken zeggen blij te zijn dat er weer een woningzaak in Tubbergen is”‚ vervolgt Qinn. „Al tijdens het klussen kwamen er mensen binnen om te kijken. Een van hen was altijd klant bij Schrameijer en had een wieltje nodig voor een stoel die daar destijds was gekocht. We gaven een nieuw wieltje mee en de klant was helemaal blij. Die service verlenen we met plezier.”

Met de opening van hun woonwinkel ging de wens van de eigenaren in vervulling. Dit betekent niet dat er geen aspiraties meer zijn. Qinn: „Ambities moet je houden. Misschien breiden we Nydamm Wonen in de toekomst uit met meerdere winkels zodat het een echt begrip wordt. Dat is iets voor later.” De samenwerking verloopt volgens de broers prima. „Al hebben weleens gezonde discussies. Dat is denk ik ook heel goed‚ je moet elkaar wel scherp houden.”