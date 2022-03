Burgemeesters vier gemeenten: 'Beëindig waterinjecties in Twente'

video Alles wordt duurder: waar gaat de Twentenaar op bezuinigen? ‘In ieder geval op de benzine’

Alles wordt duurder. We hadden al te maken met inflatie en door de oorlog in Oekraïne gaan de prijzen van gas, benzine en zelfs brood door het dak. In Tubbergen besparen de meeste mensen wel op energie, maar de leuke dingen in het leven moeten ook gewoon doorgaan natuurlijk.

9 maart