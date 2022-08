Buurman (36) in Tubbergen gaat door het lint tegen echtpaar op leeftijd: ‘Jij en je vrouw gaan dood!’

Woede onder personeel na oproep van Tubbergse supermarkt om niet te testen op corona: ‘Wie niet test, heeft het niet’

TUBBERGEN - ‘Laat je niet testen op corona’. Dat dringende verzoek kregen werknemers van de Plus-supermarkt in Tubbergen in een bericht van hun baas. Tot boosheid en ongeloof van personeelsleden. „Er lopen hier kwetsbare ouderen, het is gewoon schandalig.”

12 juli