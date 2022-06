Buurt in Albergen verzet zich tegen ontsluitingsweg in bouwplan Weemselerveld: ‘Levensgevaarlijk‚ hier spelen kinderen’

Springrui­ter Bas Moerings schrijft Grote Prijs van Twente op zijn naam

GEESTEREN Bas Moerings heeft zondagmiddag de Grote Prijs van Twente tijdens het CSI in Geesteren op zijn naam geschreven. De springruiter uit Roosendaal was de beste in de barrage, waar in totaal slechts drie combinaties in actie kwamen.

12 juni