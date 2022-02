Buurtsportcoach basketbalt in rolstoel, want Jolly Jumpers heeft nieuwe leden nodig: ‘Anders bloedt deze sport dood’

Mysterie rond tweede huizenbe­zit­ters in Tubbergen opgelost: ‘Ook inwoonsitu­a­ties zijn meegeteld’

TUBBERGEN - Het was bijna een mysterie: hoe kon het toch dat Tubbergen op de derde plek stond van gemeenten waar particulieren een tweede huis in bezit hebben? Onderzoeksprogramma Pointer schetste een beeld dat starters er worden weggejaagd. Maar het raadsel is nu opgelost: in Tubbergen zijn namelijk ook tweede huizenbezitters meegenomen, die huizen verhuren.

2 februari