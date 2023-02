BRUINEHAAR/LANGEVEEN - Voor een feestelijke en smakelijke 50e verjaardag houdt de Jeugdclub Bruinehaar–Langeveen zaterdag een driegangendiner in carnavalssferen voor basisschoolleerlingen uit beide dorpen. Toevallig is het deze dag ook nationale frikandellendag. Drie keer raden wat er in het Dorpshuis in Bruinehaar op het carnavalsmenu staat.

„Frikandellen uiteraard”‚ verklapt Frieda Oude Hesselink‚ vrijwilliger bij de Jeugdclub Bruinehaar–Langeveen. „Per toeval kwamen we erachter dat het zaterdag nationale frikandellendag is. Dan kun je er niet onderuit natuurlijk.”

De snack wordt als hoofdgerecht geserveerd met smeerpatat. Dat klinkt ranziger dan het is. Frieda legt het uit: „Smeerpatat houdt in dat we de patat niet op een bord of in een bakje presenteren maar los op een tafelkleed op tafel. Bij veel kinderen mag dat thuis niet‚ dus is het extra leuk. De sausjes doen we overigens wel in bakjes.”

Niet alleen voor leden

Het carnavalsdiner wordt zaterdag 4 februari voor de eerste keer gehouden. Het is een van de nieuwe activiteiten die de Jeugdclub bedacht ter ere van het 50–jarige bestaan. „Jaarlijks zijn er zo’n acht tot tien activiteiten waaraan de jeugd kan deelnemen”‚ informeert Frieda. „Hiervoor hoeven de kinderen geen lid te zijn van de club. Op de basisschool in Langeveen delen we opgavebriefjes uit die ze ingevuld kunnen inleveren als ze mee willen doen. Per keer vragen we 3,50 euro.”

De nieuwe activiteiten hebben volgens de vrijwilliger nog een tweede aanleiding. „We merken dat het aantal aanmeldingen na corona behoorlijk minder is dan de jaren ervoor”‚ legt ze uit. „In het verleden hadden we zo'n vijftig deelnemers, nu tellen we er gemiddeld dertig. Waar dat door komt‚ weten we niet. Door nieuwe activiteiten te bedenken, hopen we dat de animo weer toeneemt.”

Loten verkopen

De organisatie doet er alles aan om het gouden jubileum over tien jaar te kunnen verruilen voor een diamanten status. Want de Jeugdclub is volgens Frieda al twee generaties lang een begrip in de dorpen. „Elk jaar verkopen we loten voor de Grote Clubactie”‚ vertelt ze. „Dan spreek ik regelmatig mensen uit Langeveen en Bruinehaar die de club van kinds af aan kennen en zeggen: ‘Ik weet nog dat ik vroeger zelf naar de Jeugdclub ging en loten verkocht. Nu doen mijn kinderen hetzelfde’.”

Driegangendiner

Maar voordat het zover is‚ zijn de clubpijlen gericht op het ‘carnavalsrestaurant’. Tot dusver zitten er 23 kinderen aan de dis. Zij worden welkom geheten door jeugdprinses Suus en adjudante Dani uit Langeveen. Ook prins Eric en adjudant René van de Turftrappers uit Langeveen prikken een vorkje mee in het feestelijk ingerichte Dorpshuis in Bruinehaar. De clubleiding staat deze middag zelf achter het fornuis in de keuken. „We verzorgen een driegangendiner”‚ vervolgt Frieda. „De eerste gang bestaat uit poffertjes met verschillende soorten fruit. Als toetje staat er ijs op het menu. Tussen de gangen door is er muziek. En natuurlijk lopen we ook de polonaise.”