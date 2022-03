Carnavalskostuums en gekke pruiken gered van de vuilcontainer en de opbrengst is voor Oekraïne

Kerk in Vasse zet deuren wagenwijd open voor hulp aan gevlucht gezin uit Oekraïne: vader is terug gegaan om landgeno­ten te helpen

VASSE - De woord- en communieviering staat zondagochtend 6 maart in het teken van bijzondere gasten. Een gezin - vader, moeder en vijf kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar - dat de oorlog is ontvlucht in Oekraïne staat centraal. Het gezin verblijft bij gasterij De Bakker van Bennie en Simone Silder aan de Noordik in Vasse.

4 maart