Carnavalsvereniging uit Geesteren adopteert oorlogsgraf: ‘Belangrijk hoofdstuk uit de geschiedenis’

„Het is mooi en belangrijk dat het graf op deze manier in stand kan blijven”‚ zegt Leon Oosterik‚ president van De Papsleef’n. „Als carnavalsvereniging willen we voor de samenleving en de kerk meer betekenen dan alleen carnaval. Carnaval is tenslotte een katholiek feest. Nadat we hoorden dat het oorlogsgraf opgeknapt moest worden, doneerden wij een symbolisch bedrag van 1.111 euro voor de herstelwerkzaamheden van het graf. En we adopteerden het graf. Dit houdt onder meer in dat we toezien op het jaarlijkse onderhoud, bijvoorbeeld tijdens NL Doet.”