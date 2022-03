CDA Tubbergen dag na de dramatische verkiezingsnederlaag: ‘Lering trekken uit gemaakte keuzes’

UPDATE Stieren raken in de stress door storm en vallen in mestgeul in stal bij Geesteren

GEESTEREN - Een stier is zaterdagochtend om het leven gekomen, nadat het dier met twee andere stieren door een rooster is gezakt in een stal bij Geesteren. De beesten waren waarschijnlijk onrustig geworden door het stormachtige weer. De andere twee dieren maken het naar omstandigheden goed.

19 februari