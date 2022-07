Centrum dorp Tubbergen gaat op de schop, maar wanneer blijft nog vaag

Aangenomen of afgeschoten

Het betekent samengevat dat ambtenaren en college meer tijd nodig hebben om tot een afgewogen voorstel voor de herinrichting te komen. En dat plan wordt niet eerder dan in november of december aan de gemeenteraad voorgesteld. Daarna gaat die raad in discussie over het plan en wordt het aangenomen, aangepast of afgeschoten. En wanneer derden bezwaren maken tegen de keuze, is Tubbergen zo vele maanden verder. Of er in 2023 al een schop de grond in gaat, is dan nog maar de vraag.