Club-icoon van STEVO en supervrijwilliger Herman Huis in ‘t Veld uit Geesteren overleden

Herman Huis in 't Veld was al lange tijd actief in het bestuur van de club toen hij in 2001 voorzitter werd van STEVO. Hij trad daarmee in de voetsporen van zijn voorganger, wijlen Henk Droste. In zijn functie was hij betrokken bij vele projecten. Het was een aardige man die er steeds weer in slaagde om mensen bij elkaar te brengen. Ondanks dat hij leed aan een spierziekte bleef hij zolang hij kon de wedstrijden van STEVO op het complex de Peuverweide volgen.