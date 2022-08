COA en Tubbergen gaan in gesprek over omvang en invulling hotel Albergen

Van der Burg meldde de Tweede Kamer dinsdag dat hij 300 asielzoekers in het Albergse landhuishotel wilde opvangen. Dat is welhaast onmogelijk in een hotel met 28 kamers. Een dag later meldde hij dat er 200 asielzoekers in het hotel zouden komen en mogelijk 100 extra in units ernaast. Hoe er 200 mensen in de 28 kamers geplaatst kunnen worden en of en hoeveel units bij het hotel geplaatst gaan worden, is onduidelijk.