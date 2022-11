Collectieve inkoop hulp: gemeenten uit Noordoost-Twente gaan verduurzamen woning zo makkelijk mogelijk maken

Grootschalig

Daarbij wordt samengewerkt met de organisatie Winst uit je Woning uit Haarlem , dat is gespecialiseerd in organiseren van grootschalige advies- en inkoopacties.

Geen omkijken naar

Huizenbezitters ontvangen eind januari een brief van hun gemeente over het initiatief. Geïnteresseerde eigenaren krijgen vervolgens offertes voor de maatregelen die voor hun woning van toepassing zijn. Bij akkoord wordt de plaatsing van de maatregel(en) door Winst uit je woning geregeld. Het werk wordt de betrokken huiseigenaar volledig uit handen genomen.

Mobiele showroom

Wie zich alvast wil oriënteren op duurzaamheidsmaatregelen, kan daarvoor op zaterdag 26 november een bezoek brengen aan een mobiele showroom. Deze staat op de parkeerplaats aan de Eendracht, nabij de Plus supermarkt. Bezoekers krijgen desgewenst advies en informatie over mogelijkheden om de woning te verduurzamen.

De kans dat het bestaande gemeentehuis in Tubbergen onder handen wordt genomen is minimaal. De bouw van een nieuw en duurzaam gemeentehuis is onderdeel van het centrumplan Tubbergen, waarover nog altijd geen besluit is genomen.