CSI Twente is wél verzekerd tegen corona: ‘Zitten aan goede kant van score’

Drone redt grutto's in Geesteren van verdrin­kings­dood

11 mei GEESTEREN - Vier gruttokuikens zijn in de Veldhoek bij Geesteren gered van de verdrinkingsdood. De Vogelwerkgroep Geesteren maakte gebruik van een speciale weidevogeldrone. Uniek in Nederland, meent Hennie Schröder van de Vogelwerkgroep. „De echte bedreiging voor de grutto is de consument.”